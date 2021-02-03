Эксперт рассказал, как вести себя при встрече с белым медведем

Доктор биологических наук, академик РАЕН Анатолий Кудактин рассказал «Звезде» о том, как защитить себя при встрече с медведем. По мнению ученого, бурые и белые медведи обычно выходят к людям в тех местах, где недостаточно корма. В такой ситуации они приходят к свалкам мусора, которые устраивают люди - если животное начало там питаться, то «его уже не отучить».

«Убегать не надо - следует встать на месте, не смотреть животному в глаза, громко разговаривать и смотреть в разные стороны - животное подумает, что вы не один. Можно поднять руки вверх - создать иллюзию высокого роста. Если же начать убегать, то медведь нападет - он думает "если убегает, значит боится"» - рассказал «Звезде» Кудактин.

Для защиты какой-либо территории от медведей ученый посоветовал установить «электропастуха» - систему запитанных от аккумулятора проволок, которые гарантированно отпугнут медведя. Кудактин отметил, что все пасеки, расположенные в местах обитания медведей, оборудованы такой системой. Для животного такие «пастухи» представляют непреодолимое препятствие.

Ранее жители Чукотки сняли на видео, как три медведя пытаются пройти к домам, однако их с лаем прогоняют собаки. По мнению зоологов, зимой медведи выходят к людям после того, как иссякают запасы пищи.