Евросоюз приветствовал решение о продлении ДСНВ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС приветствует решение России и США продлить договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что данный документ имеет ключевую важность для международной и европейской безопасности.

«ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет» - цитирует заявления Борреля RT.

Возобновление действия договора о наступательных вооружениях вступило в силу 3 февраля. В МИД РФ отметили, что ключевым для достижения договоренностей стал телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Российская сторона выразила готовность вернуть диалог с США на устойчивую траекторию, что позволит укрепить национальную безопасность России и мировую стратегическую стабильность.