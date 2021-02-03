С 8 февраля начнет курсировать поезд Москва - Минск

Первый рейс поезда Москва - Минск запланирован на восьмое февраля. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Обратное возвращение поезда запланировано на девятое февраля. Поезд будет курсировать через день.

Отправление поезда из Минска запланировано на 22.10 и прибытие в Москву на Белорусский вокзал в 8.13 на следующий день. Из Москвы поезд будет отправляться в 22.13 и прибывать в Минск на следующий день в 7.26. За время следования поезд будет делать две остановки для посадки и высадки пассажиров на территории РФ: в Смоленске и Вязьме.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров отметил роль Белорусской железной дороги как надежного партнера в развитии транзитных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай.