В Португалии мужчина оказался живым спустя 20 дней после похорон

В Португалии мужчина в возрасте 92-х лет оказался живым после собственных похорон. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Во время лечения в больнице мужчина был заражен COVID-19 и находился там два месяца. А после сотрудники больницы сообщили семье, что якобы их родственник скончался, пишет Euro Weekly News.

Через два дня его похоронили. Сами родственники не смогли присутствовать на похоронах из-за действующих ограничений COVID-19. Спустя 20 дней семья получила известие, что мужчина жив. Медики перепутали его с другим умершим.

Ранее в Кении мужчина по имени Питер Киген очнулся в морге при подготовке к бальзамированию. По словам близких Кигена, ему стало плохо дома, родственники отвезли его в больницу. Через несколько часов им сообщили, что он умер еще до того, как его привезли к медикам.