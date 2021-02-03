В стране и мире Главред «Медиазоны» рассказал о своем задержании Алексей Курильченко Журналист был задержан в субботу во время прогулки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов рассказал о своем задержании. По его словам, это произошло в субботу во время прогулки. «Я прогуливался с сыном и своими коллегами - меня догнали сотрудники полиции и попросили проехать в отделение, где был составлен протокол об административном правонарушении. Меня не ознакомили с материалами дела, но спустя несколько часов отпустили под обязательство явки в суд. И вот я здесь» - рассказал журналистам Смирнов. Тверской суд Москвы назначил Смирнову административный арест сроком 25 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Сторона защиты журналиста намерена обжаловать решение суда. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика