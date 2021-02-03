Главред «Медиазоны» арестован на 25 суток
Сергей Смирнов обвиняется в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Тверского суда РИА Новости
Главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову назначен административный арест сроком 25 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
«Постановлением суда Смирнов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на 25 суток» - говорится в сообщении.
Адвокат Федор Сирош заявил журналистам, что намерен обжаловать решение суда.
По данным «Интерфакса», Смирнов был задержан 30 января во время прогулки. Он был доставлен в ОМВД по Тверскому районы столицы. Согласно протоколу, главный редактор «Медиазоны» публиковал призывы о проведении несогласованной акции.