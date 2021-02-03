В стране и мире Главред «Медиазоны» арестован на 25 суток Алексей Курильченко Сергей Смирнов обвиняется в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Тверского суда РИА Новости Читайте нас на: Главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову назначен административный арест сроком 25 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы. «Постановлением суда Смирнов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на 25 суток» - говорится в сообщении. Адвокат Федор Сирош заявил журналистам, что намерен обжаловать решение суда. По данным «Интерфакса», Смирнов был задержан 30 января во время прогулки. Он был доставлен в ОМВД по Тверскому районы столицы. Согласно протоколу, главный редактор «Медиазоны» публиковал призывы о проведении несогласованной акции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика