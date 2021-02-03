В США поддержали решение Украины о блокировке трех телеканалов

США поддерживает решение Киева ввести санкции против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Об этом сообщили представители американского посольства в Киеве. По мнению дипломатов, телеканалы распространяли дезинформацию, которую использовали как орудие в информационной войне, которую якобы ведет Россия.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством», - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился запретить выход в эфир трех украинских телеканалов. На данный момент они транслируют только в Интернете. Срок наложенных санкций составляет пять лет.