В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки спада заболеваемости COVID-19

Летом этого года заболеваемость коронавирусом станет минимальной. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. По ее мнению, COVID-19 проявит характерную для респираторных инфекций сезонность.

«В летний период эти инфекции не регистрируются, а максимальная заболеваемость отмечается зимой», - отметила представитель Роспотребнадзора в беседе с агентством «Интерфакс».

По словам Плоскиревой, в 19 регионах России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Стабилизация ситуации наблюдается более чем в 60 регионах. Эпидемиолог подчеркнула, что обстановка в стране будет во многом зависеть от вакцинации и ответственности россиян.