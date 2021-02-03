Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США разбился вертолет UH-60 Национальной гвардии Айдахо

Ирина Киселенко
18:28 03.02.2021
Самолет упал в штате Айдахо южнее Лаки-Пик, близ Бойсе.
В США разбился вертолет UH-60 Национальной гвардии Айдахо
© Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Национальная гвардия Айдахо сообщила о катастрофе вертолета UH-60 Black Hawk, в ходе которой погибли три американских военных летчика.

«Трое служащих Национальной гвардии Айдахо умерли минувшей ночью, после того как их вертолет UH-60 Black Hawk разбился южнее Лаки-Пик, близ Бойсе. Все трое служащих, находившихся на борту, были пилотами, совершавшими обычный тренировочный полет», - говорится в сообщении в Facebook.

Последний раз экипаж выходил на связь в 19.45 (по местному времени).
Причина аварии не уточняется. Ведется расследование.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:15 Армия
Сквозь грязь и неизвестность: в Ленобласти стартовал первый этап «Военного ралли»
17:07 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с президентом Сербии совместные проекты двух стран
16:09 В стране и мире
СКР подтвердил гибель трех пожарных и работника склада при пожаре в Красноярске
15:22 В стране и мире
На Москву обрушится затяжной снегопад
14:02 В стране и мире
Видео
Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
Популярное
Популярное
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Видео
Оседлать «Крокодила»: молодые летчики ЦВО отработали полеты на Ми-24
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.