В США разбился вертолет UH-60 Национальной гвардии Айдахо
Самолет упал в штате Айдахо южнее Лаки-Пик, близ Бойсе.
© Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress
Национальная гвардия Айдахо сообщила о катастрофе вертолета UH-60 Black Hawk, в ходе которой погибли три американских военных летчика.
«Трое служащих Национальной гвардии Айдахо умерли минувшей ночью, после того как их вертолет UH-60 Black Hawk разбился южнее Лаки-Пик, близ Бойсе. Все трое служащих, находившихся на борту, были пилотами, совершавшими обычный тренировочный полет», - говорится в сообщении в Facebook.
Последний раз экипаж выходил на связь в 19.45 (по местному времени).
Причина аварии не уточняется. Ведется расследование.