В стране и мире В США разбился вертолет UH-60 Национальной гвардии Айдахо Ирина Киселенко Самолет упал в штате Айдахо южнее Лаки-Пик, близ Бойсе. © Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Национальная гвардия Айдахо сообщила о катастрофе вертолета UH-60 Black Hawk, в ходе которой погибли три американских военных летчика. «Трое служащих Национальной гвардии Айдахо умерли минувшей ночью, после того как их вертолет UH-60 Black Hawk разбился южнее Лаки-Пик, близ Бойсе. Все трое служащих, находившихся на борту, были пилотами, совершавшими обычный тренировочный полет», - говорится в сообщении в Facebook. Последний раз экипаж выходил на связь в 19.45 (по местному времени).

Причина аварии не уточняется. Ведется расследование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика