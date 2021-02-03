Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астрономы сообщили о «галактике-каннибале» рядом с Млечным Путем

Алексей Курильченко
18:23 03.02.2021
Карликовая галактика Tucana II оказалась способна захватывать соседние звезды.
Астрономы сообщили о «галактике-каннибале» рядом с Млечным Путем
© Фото: NASA, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Астрономы из Великобритании, США и Австралии обнаружили несколько новых звезд в карликовой галактике Tucana II. По мнению ученых, это означает, что скопление начало проявлять ранние признаки «галактического каннибализма» и притягивать к себе соседние звезды. Об этом сообщает издание The Guardian.

Галактика Tucana II находится сравнительно недалеко от Млечного Пути - в 163 тысячах световых лет. По мнению ученых, способность галактики притягивать звезды означает, что она как минимум в четыре раза больше, чем предполагалось ранее.

Профессор Джастин Рид, директор факультета физики Университета Суррей, заявил, что данное открытие позволит более точно изучить свойства темной материи, из которой состоят галактики. По его мнению, именно большое содержание материи позволило Tucana II поглощать звезды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:15 Армия
Сквозь грязь и неизвестность: в Ленобласти стартовал первый этап «Военного ралли»
17:07 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с президентом Сербии совместные проекты двух стран
16:09 В стране и мире
СКР подтвердил гибель трех пожарных и работника склада при пожаре в Красноярске
15:22 В стране и мире
На Москву обрушится затяжной снегопад
14:02 В стране и мире
Видео
Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
Популярное
Популярное
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Видео
Оседлать «Крокодила»: молодые летчики ЦВО отработали полеты на Ми-24
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.