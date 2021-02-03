Астрономы сообщили о «галактике-каннибале» рядом с Млечным Путем

Астрономы из Великобритании, США и Австралии обнаружили несколько новых звезд в карликовой галактике Tucana II. По мнению ученых, это означает, что скопление начало проявлять ранние признаки «галактического каннибализма» и притягивать к себе соседние звезды. Об этом сообщает издание The Guardian.

Галактика Tucana II находится сравнительно недалеко от Млечного Пути - в 163 тысячах световых лет. По мнению ученых, способность галактики притягивать звезды означает, что она как минимум в четыре раза больше, чем предполагалось ранее.

Профессор Джастин Рид, директор факультета физики Университета Суррей, заявил, что данное открытие позволит более точно изучить свойства темной материи, из которой состоят галактики. По его мнению, именно большое содержание материи позволило Tucana II поглощать звезды.