Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества

Скопление темной материи обнаружено в галактике Тукана II. Карликовая ультратонкая галактика расположена относительно рядом с нашей планетой - на расстоянии 163 тысяч световых лет.

Астрономы Массачусетского технологического института в США обратили внимание на то, что звезды Тукана II чрезмерно удалены от центра галактики. Этот феномен ученые объяснили гравитационным влиянием галактики, чья масса оказалась больше в три-пять, чем предполагалось ранее.

Уникальная конфигурация позволила астрономам выдвинуть гипотезу, что древняя галактика стала продуктом одного из первых слияний во Вселенной между двумя молодыми галактиками.

В ходе исследования, выводы которого опубликованы в журнале Nature Astronomy, ее авторы сделали определили, что при такой конфигурации звезд галактика должна иметь массивное гало темной материи.

Астрофизики называют темной материей гипотетический тип таинственной материи, составляющей более 85 процентов массы вещества во Вселенной.