Путин обсудил с президентом Сербии совместные проекты двух стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Сербии Александром Вучичем. Главы государств отметили успешную реализацию ряда совместных проектов в областях энергетики, транспорта и высоких технологий. Об этом сообщается на сайте Кремля. Также президенты обсудили вопросы поставки в Сербию российской вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

«Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата "Спутник V"», - говорится в сообщении пресс-службе Кремля.

Лидеры оценили сотрудничество двух стран как «успешное и взаимовыгодное». Кроме того, Путин заявил Вучичу, что Россия намерена продолжать поддерживать Сербию во многих важных вопросах, включая и проблему Косово.