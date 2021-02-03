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Путин обсудил с президентом Сербии совместные проекты двух стран

Алексей Курильченко
17:07 03.02.2021
Также лидеры государств подняли проблему Косово и коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Сербии Александром Вучичем. Главы государств отметили успешную реализацию ряда совместных проектов в областях энергетики, транспорта и высоких технологий. Об этом сообщается на сайте Кремля. Также президенты обсудили вопросы поставки в Сербию российской вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

«Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата "Спутник V"», - говорится в сообщении пресс-службе Кремля.

Лидеры оценили сотрудничество двух стран как «успешное и взаимовыгодное». Кроме того, Путин заявил Вучичу, что Россия намерена продолжать поддерживать Сербию во многих важных вопросах, включая и проблему Косово. 

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