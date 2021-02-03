Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом под Петербургом
В аварии с участием маршрутного автобуса пострадало четыре человека.
© Видео: ВКонтакте, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
В Курортном районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса. По данным пресс-службы регионального МВД, которые приводит «Интерфакс», один человек погиб, четверо пострадали.
По предварительной информации, авария произошла на Приморском шоссе у поселка Солнечное.
На данный момент уточняются обстоятельства ДТП. Проводится доследственная проверка.