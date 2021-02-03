В стране и мире Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» Ирина Киселенко Вручение наград за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год состоится 28 февраля 2021 года. © Фото: Hubert Boesl, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала полный список номинантов на премию «Золотой глобус 2021». Он был оглашен на официальном сайте награды в ходе онлайн-трансляции. Претенденты на лучший сериал (драма) - «Корона», «Страна Лавкрафта», «Мандалорец», «Озарк», «Сестра Рэтчед» За звание лучшего сериала (мюзикл/комедия) будут бороться «Эмили в Париже», «Тед Лассо», «Стюардесса», «Шиттс Крик» и «Великая». «Нормальные люди», «Ход королевы», «Отыграть назад», «Голос перемен» и «Неортодоксальная» вошли в список номинантов в категории «Мини-сериал или фильм для телевидения». За награду «Лучшая драма» поборются «Земля кочевников», «Отец», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика