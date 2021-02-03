Эксперт по фармацевтической безопасности рассказал, как вернуть в аптеку купленное лекарство

Лекарства, купленные в аптеке, вопреки известному распространенному мнению, можно вернуть по месту покупки, если по какой-либо причине они не подошли покупателю. На практике существуют ситуации, когда фармацевт не может отказать лицу, обратившемуся с вопросом о возврате товара. В отдельных случаях ситуации, разрешающие произвести данную процедуру, регламентированы законодательно.

Эксперт по фармацевтической безопасности Владимир Аникеев описал в беседе со «Звездой» случаи, когда покупатель правомочен вернуть лекарства обратно. Специалист отметил, что субъективные причины, такие, как ошибка потребителя в выборе товара или принятое решение о том, что лекарство ему больше не нужно, не являются веской причиной для возврата. В то время как объективные основания таковыми стать уже могут.

«Это не субъективные обстоятельства, когда человеку что-то не понравилось или он в чем-то ошибся, а если то лекарство, которое было продано, имеет дефекты производственного характера, связанные с упаковкой, со сроками, с признаками фальсификации или контрафактности, то безусловно препарат может быть возвращен», - рассказал Аникеев.

При этом он отметил, что возврат в данном случае связан с дальнейшей утилизацией товара - лекарство не попадает снова на прилавок, а уничтожается после помещения в специальную карантинную зону, либо становится предметом юридического дела в случае, когда речь идет о контрафакте. В повторную продажу возвращенные препараты больше никогда не поступают.

Ранее врач назвал лекарства, от которых стоит отказаться во время болезни коронавирусом. Доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин заявил, что, в первую очередь, не следует принимать препараты против диареи с лоперамидом, и назвал еще несколько «особенных» препаратов.