В Дагестане директора школы уличили в краже продуктов из столовой

Директор школы в дагестанском Каспийске подозревается в краже продуктов из столовой собственной школы. О воровстве глава образовательного учреждения признался в видео, которое было опубликовано в соцсетях.

Продукты, предназначенные для организации горячего питания учеников младших классов, директор неоднократно вывозил на своей машине.

Минпросвещения потребовало провести проверку и проинспектировать все школы Каспийска.