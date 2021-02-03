В Дагестане директора школы уличили в краже продуктов из столовой
О воровстве стало известно из видео, опубликованного в соцсетях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Директор школы в дагестанском Каспийске подозревается в краже продуктов из столовой собственной школы. О воровстве глава образовательного учреждения признался в видео, которое было опубликовано в соцсетях.
Продукты, предназначенные для организации горячего питания учеников младших классов, директор неоднократно вывозил на своей машине.
Минпросвещения потребовало провести проверку и проинспектировать все школы Каспийска.