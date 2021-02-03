На Дальнем Востоке организованы поставки бензина для компенсации дефицита топлива

На Дальнем Востоке из-за ремонта на крупнейшем Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе возникли перебои с бензином. С середины января на заправках региона выстраиваются многокилометровые очереди. Для решения проблемы руководство региона приняло решение задействовать ресурсы Росрезерва.

«Для недопущения ухудшения ситуации мы приняли решение использовать ресурсы Росрезерва для поставок топлива в регион. Первые цистерны с топливом уже отправлены в Хабаровск. Минтранс взял на контроль наблюдение за ходом поставок. Дальнейшие партии топлива будут поставляться ежесуточно», - заявил зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Сообщается, что завод, из-за остановки которого случился сбой, уже возобновил работу. Восстановление поставок в прежнем объеме ожидается к концу недели.