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СКР подтвердил гибель трех пожарных и работника склада при пожаре в Красноярске

Ирина Киселенко
16:09 03.02.2021
Сотрудники пожарно-спасательной службы отправились на поиски одного рабочего.
СКР подтвердил гибель трех пожарных и работника склада при пожаре в Красноярске
© Фото: СК РФ
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В Красноярске во время поисков по предварительным данным, погибли трое пожарных в здании склада автозапчастей. Об этом сообщили на официальном сайте СКР.

«Третьего февраля 2021 года в ряде СМИ сообщалось, что в Красноярске при тушении склада автозапчастей обрушилась кровля. Во время тушения пропали трое пожарных. По предварительным данным, они погибли», - говорится в сообщении.

Сотрудники пожарно-спасательной службы отправились на поиски одного рабочего, через какое-то время связь с ними была потеряна. Позднее спасатели нашли тело человека. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске в связи с резко увеличившейся до 3 500 квадратных метров площадью пожара на складе автозапчастей «Автотрейд» принято решение о вводе резервной техники. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. На складе по всей площади произошло обрушение кровли.

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