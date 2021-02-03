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Британец впал в кому и проспал пандемию COVID-19

Светлана Иванова
16:44 03.02.2021
При этом Джозеф Флавилл дважды переболел коронавирусом.
Британец впал в кому и проспал пандемию COVID-19
© Фото: Mosab Shawer, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Британец Джозеф Флавилл, который почти год провел в коме после дорожной аварии, до сих пор ничего не знает о пандемии коронавируса в мире.

Девятнадцатилетнего юношу из Татбери, штат Стаффордшир, сбила машина 1 марта 2019 года - за три недели до того, как в Великобритании был объявлен локдаун. Флавилл получил черепно-мозговую травму, из-за чего впал в кому на 11 месяцев. Сейчас британец, который находится в реабилитационном центре, идет на поправку, юноша может двигать руками и ногами, реагировать на внешние раздражители, а также научился узнавать близких, моргая или улыбаясь им в качестве приветствия.

Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, семья Флавилла не может его навещать, однако родным удается общаться с помощью специальных приложений. Близкие юноши также не знают, понимает ли ситуацию, сложившуюся в мире из-за распространения COVID-19, пишет Daily Mail.

«Как объяснить масштабы пандемии человеку, который все это время был в коме?» - задается вопросом тетя британца Салли Флавилл-Смит.

Стоит отметить, что Джозеф Флавилл уже дважды переболел коронавирусом. Сначала он заразился COVID-19, пока был в коме. Второй случай инфицирования произошел уже после того, как юноша пришел в себя.

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