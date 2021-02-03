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Россия и США продлили ДСНВ на пять лет

Алексей Курильченко
16:38 03.02.2021
Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Россия и США продлили ДСНВ на пять лет
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
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Министерство иностранных дел РФ сообщило о возобновлении действия договора о наступательных вооружениях. Соглашение вступило в силу сегодня, 3 февраля. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года. Информация была опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«3 февраля сего года в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» - говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что ключевым для достижения договоренностей стал телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. В сообщении отмечается, что ДСНВ обеспечит необходимый уровень предсказуемости в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов.

В Кремле выразили надежду, что достижение договоренности позволит преодолеть тенденцию слома механизмов контроля на вооружениями, которая возникла в результате «деструктивной политики США». Российская сторона выразила готовность вернуть диалог с США на устойчивую траекторию, что позволит укрепить национальную безопасность России и мировую стратегическую стабильность.

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