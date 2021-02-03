В стране и мире Оргкомитет Евровидения отказался проводить конкурс в традиционном формате Ирина Киселенко О проведении конкурса в другом формате будет известно позже. © Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Globallokpress Читайте нас на: Организаторы Евровидения-2021 исключили вариант проведения полноценного мероприятия в привычном формате. Об этом сообщает пресс-служба конкурса на своем сайте. «Теперь мы можем подтвердить, что первый сценарий был исключен для конкурса, оставив три потенциальных сценария для конкурса песни Евровидения 2021 года», - говорится в сообщении. Евровидение пройдет в Роттердаме в 18, 20 и 22 мая. Ранее стало известно, что перед Евровидением-2021 все артисты должны записать свои живые выступления. Это будет сделано на случай, если кто-то из них не сможет принять участие в конкурсе в формате оффлайн, сообщили организаторы. Главное условие - ролик должен быть уникальным и ранее нигде не опубликованным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика