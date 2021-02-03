В стране и мире Россия выдала Польше разыскиваемого 15 лет преступника Алексей Курильченко Мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве. © Видео: Генеральная прокуратура Российской Федерации © Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Читайте нас на: Генеральная прокуратура РФ рассмотрела запрос Министерства юстиции Польши и выдала правоохранителям страны Жака Мирослава Дариуша, который находился в розыске более 15 лет. «С 1995 года Жак скрывался на территории РФ под вымышленным именем, нигде не работал, жил без документов и регистрации. После задержания районный суд города Иваново взял фигуранта дела под стражу. Позже было принято решение об экстрадиции», - заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов. По данным правоохранителей, Дариуш совершил изнасилование и убийство. Сегодня обвиняемый был отправлен в Польшу в сопровождении спецконвоя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика