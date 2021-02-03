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Россия выдала Польше разыскиваемого 15 лет преступника

Алексей Курильченко
16:22 03.02.2021
Мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве.
© Видео: Генеральная прокуратура Российской Федерации © Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации
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Генеральная прокуратура РФ рассмотрела запрос Министерства юстиции Польши и выдала правоохранителям страны Жака Мирослава Дариуша, который находился в розыске более 15 лет.

«С 1995 года Жак скрывался на территории РФ под вымышленным именем, нигде не работал, жил без документов и регистрации. После задержания районный суд города Иваново взял фигуранта дела под стражу. Позже было принято решение об экстрадиции», - заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

По данным правоохранителей, Дариуш совершил изнасилование и убийство. Сегодня обвиняемый был отправлен в Польшу в сопровождении спецконвоя.

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