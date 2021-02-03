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Россия сообщила США о процедурах по продлению ДСНВ

Алексей Курильченко
16:05 03.02.2021
Как заявил посол США в России Джон Салливан, в Белом доме надеются на скорое завершение процесса.
Россия сообщила США о процедурах по продлению ДСНВ
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
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Москва уведомила Вашингтон о проведении процедур по продлению договора СНВ-3. Посол США в России Джон Салливан заявил, что в Белом доме надеются на скорое завершение процесса.

«Что касается ДСНВ, прогресс продолжается в реализации шагов, необходимых для продления договора. И я надеюсь, что он будет завершен очень скоро», - заявил посол журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после успеха в вопросе продления ДСНВ стоит ожидать улучшения отношений с США.

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации продления Договора о стратегических и наступательных вооружениях 29 января. Уточняется, что соглашение предусматривает продление договора на пять лет – до 5 февраля 2026 года.

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