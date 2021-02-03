В Кремле ответили на вопрос о поставках российской вакцины в Донбасс

Россия будет поставлять свою вакцину от COVID-19 нового типа в самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит», – рассказал Песков.

При этом пресс-секретарь не назвал сроки поставок, переадресовав этот вопрос правительству России.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон оценил вероятность использования в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Французский президент добавил, что применение российской вакцины невозможно до тех пор, пока из России не отправят разрешение о выходе на европейский рынок.