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На Москву обрушится затяжной снегопад

Ирина Киселенко
15:22 03.02.2021
К завтрашнему утру сугробы подрастут на четыре-пять сантиметров.
На Москву обрушится затяжной снегопад
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве снегопад продлится чуть более суток. Основное усиление придется на вечер среды, к утру сугробы вырастут на четыре-пять сантиметров.

«Снегопад в Москве продлится до завтрашнего вечера. Так что снег в Москве будет идти чуть больше суток», - сказала собеседница РИА Новости.

Специалист также отметила, что всего выпадет три миллиметра снега и высота снежного покрова вырастет на два-три сантиметра.

Ранее москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления сразу на 10 единиц. Погода в столичном регионе на этой неделе довольно переменчивая. Ее будет определять то область повышенного атмосферного давления, то она будет сменяться на солнечную и морозную.

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