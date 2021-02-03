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Путину рассказали о реализации проекта цифрового распознавания азбуки Брайля

Алексей Курильченко
15:20 03.02.2021
В период пандемии Агентство ведет работу по поддержке образовательных и медицинских проектов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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В Кремле состоялась рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.

По ее словам, в период пандемии агентство сфокусировало внимание на поддержке образовательных и медицинских проектов. Был запущен сервис по дополнительному образованию, которым пользовались учителя и школьники на дистанционном обучении. Ряд инновационных разработок был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени», который прошел в Сочи в ноябре 2020 года.

«Уже есть первые результаты. Например, цифровая платформа по распознаванию азбуки Брайля», - сказала Чупшева.

Также глава Агентства отметила, что ведется поддержка нескольких проектов по использованию искусственного интеллекта при создании медицинских платформ.

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