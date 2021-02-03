Лавров заявил о «зашкаливающей истерике» Запада из-за ситуации с Навальным

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что западные СМИ «однобоко» освещают ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

«Что касается освещения на Западе событий, которые происходят в России, не только в связи с Навальным, но и вообще, все, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает» - отметил Лавров.

Согласно решению Симоновского суда Москвы, Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам заключения в колонии общего режима по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста, реальный срок заключения составит два с половиной года. У стороны защиты есть десять дней с момента оглашения приговора на обжалование решения суда.