В Белоруссии готовы к возобновлению железнодорожного сообщения с Россией

Начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Владимир Морозов объявил, что белорусская сторона готова к возобновлению международного пассажирского сообщения с Россией.

«Белорусская железная дорога готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», - сообщается на сайте БЖД.

Данное заявление руководителя БЖД было сделано во время подписания соглашения о сотрудничестве с Российскими железными дорогами. Кроме того, также было объявлено о готовности к запуску нового партнерского проекта между Белорусской железной дорогой и РЖД по организации дневного скоростного сообщения между Минском и Москвой.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров во время встречи, проходившей в онлайн-формате, также отметил роль Белорусской железной дороги как надежного партнера в развитии транзитных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай.