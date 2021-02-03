Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении авиасообщения с Арменией и Азербайджаном.

Эта мера вступит в силу 15 февраля на взаимной основе. Так, рейсы Москва - Баку будут выполняться два раза в неделю, а по маршруту Москва - Ереван - четыре.

Ранее в России возобновили авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Уже с 8 февраля туристы смогут посетить обе страны.