В Кремле оценили позицию ЦБ по сворачиванию льготной ипотеки

Судьбу программы льготного ипотечного кредитования обсуждают правительство и экспертное сообщество. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что в Кремле известна позиция Банка России, выступающего за постепенное сворачивание программы и ее сохранение для субъектов с тяжелой экономической ситуацией.

«Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту пузыря», - сказал пресс-секретарь журналистам.

Песков отметил, что по поводу вопроса льготной ипотеки существуют и иные позиции, противоположные точке зрения ЦБ.

Ранее в Банке России высказались в пользу постепенного сворачивания льготной ипотеки под 6,5% годовых, которая была введена с началом эпидемии COVID-19 в России. Как заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, программа начала терять свой социальный характер, потому что в крупных городах обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, тогда как изначальной целью льготной ипотеки было развитие жилищного строительства и в других регионах.

Программа по льготной ипотеке до 6,5% годовых действовала до 1 ноября 2020 года, однако в конце октября прошлого года власти приняли решение продлить ее до 1 июля 2021 года.