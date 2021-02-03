Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Основатель компании Amazon, американский предприниматель и миллиардер Джефф Безос уйдет с поста гендиректора корпорации в 2021 году. Безос сменит позицию на должность исполнительного председателя совета директоров.

Вместо него Amazon возглавит Энди Джесси. Такое решение, по словам Безоса, было принято в связи со стабильным положением компании, которая сейчас «находится на своем высшем уровне инноваций». Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе компании.

«Настало подходящее время для такой перестановки», - указал создатель Amazon.

Ранее глава корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск сместил Джеффа Безоса с позиции богатейшего человека планеты. Рост состояния Маска был вызван увеличением стоимости акций Tesla.