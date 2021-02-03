Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Анна Берестовая
01:41 03.02.2021
Основатель корпорации почитал текущий момент отлично подходящим для такой перестановки.
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
© Фото: YURI GRIPAS imago stock&people Globallookpress
Читайте нас на:

Основатель компании Amazon, американский предприниматель и миллиардер Джефф Безос уйдет с поста гендиректора корпорации в 2021 году. Безос сменит позицию на должность исполнительного председателя совета директоров.

Вместо него Amazon возглавит Энди Джесси. Такое решение, по словам Безоса, было принято в связи со стабильным положением компании, которая сейчас «находится на своем высшем уровне инноваций». Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе компании.

«Настало подходящее время для такой перестановки», - указал создатель Amazon.

Ранее глава корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск сместил Джеффа Безоса с позиции богатейшего человека планеты. Рост состояния Маска был вызван увеличением стоимости акций Tesla.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:41 В стране и мире
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
00:55 В стране и мире
Видео
В Москве полиция пресекла все несанкционированные акции
23:41 В стране и мире
Видео
Ракета Starship Илона Маска вновь взорвалась на испытаниях
23:25 В стране и мире
Видео
Эффективна и безопасна: эксперт The Lancet оценил результаты исследования «Спутника V»
22:20 В стране и мире
В МИД РФ отреагировали на заявления Запада о Навальном
Популярное
Популярное
Видео
Тренер из Мьянмы записывала свою зарядку, пока за ее спиной начинался военный переворот
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Эксперт ВОЗ рассказал, что увидел на месте первой вспышки COVID-19 в Ухани
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.