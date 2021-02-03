Голодные белые медведи вышли к жителям села на Чукотке

На Чукотке в селе Нешкан заметили голодных белых медведей.

Местные жители сняли на видео, как три хищника пытаются пройти к домам, однако их с лаем прогоняют собаки. Как объясняют зоологи, зимой медведи обитают на побережье Чукотского моря - уже к середине сезона запасы пищи могут иссякнуть, и тогда в ее поисках звери выходят к поселкам.

В настоящий момент жители организовали круглосуточное дежурство, чтобы медведи не напали на людей. Администрация призывает жителей быть крайне осторожными.