Голодные белые медведи вышли к жителям села на Чукотке
В настоящий момент жители организовали круглосуточное дежурство, чтобы медведи не напали на людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Чукотский район, ВКонтакте
На Чукотке в селе Нешкан заметили голодных белых медведей.
Местные жители сняли на видео, как три хищника пытаются пройти к домам, однако их с лаем прогоняют собаки. Как объясняют зоологи, зимой медведи обитают на побережье Чукотского моря - уже к середине сезона запасы пищи могут иссякнуть, и тогда в ее поисках звери выходят к поселкам.
В настоящий момент жители организовали круглосуточное дежурство, чтобы медведи не напали на людей. Администрация призывает жителей быть крайне осторожными.