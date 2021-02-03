Пожар в здании на Ленинградском проспекте потушен
При ликвидации возгорания в здании Научно-исследовательского кинофотоинститута были спасены пять человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в здании Научно-исследовательского кинофотоинститута на Ленинградском проспекте. Пожар был потушен в 13 часов 19 минут, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.
Возгорание происходило на третьем этаже пятиэтажного административного здания. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
В ходе тушения пожара с пострадавшего этажа были спасены пятеро человек. Спасенных осматривают медики. С четвертого и пятого этажей на улицу вывели восемь человек.