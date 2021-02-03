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Пожар в здании на Ленинградском проспекте потушен

Валентина Пескова
13:51 03.02.2021
При ликвидации возгорания в здании Научно-исследовательского кинофотоинститута были спасены пять человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в здании Научно-исследовательского кинофотоинститута на Ленинградском проспекте. Пожар был потушен в 13 часов 19 минут, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

Возгорание происходило на третьем этаже пятиэтажного административного здания. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В ходе тушения пожара с пострадавшего этажа были спасены пятеро человек. Спасенных осматривают медики. С четвертого и пятого этажей на улицу вывели восемь человек.

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