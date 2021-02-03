Пожар в здании на Ленинградском проспекте потушен

Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в здании Научно-исследовательского кинофотоинститута на Ленинградском проспекте. Пожар был потушен в 13 часов 19 минут, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

Возгорание происходило на третьем этаже пятиэтажного административного здания. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В ходе тушения пожара с пострадавшего этажа были спасены пятеро человек. Спасенных осматривают медики. С четвертого и пятого этажей на улицу вывели восемь человек.