ЦИК объявил об онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в шести регионах

В ряде регионов выборы в Госдуму пройдут в дистанционном формате. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания ведомства в среду, 3 февраля.

Речь идет о пяти регионах и Москве, указала Памфилова, подчеркнув, что на принятие соответствующего решения повлияли уровень технической подготовки и ограничительных рамок.

По словам главы ЦИК РФ, дистанционное электронное голосование состоится в качестве пилотного проекта. В столице оно пройдет на базе собственной платформы, тогда как для остальных регионов, участвующих в пилотном проекте, будет разработана федеральная платформа, которую ЦИК готовит с Ростелекомом и Минцифры.

«Но порядок голосования в этих пяти регионах и в Москве будет единым», - приводит РИА Новости слова председателя Центризбиркома.

Сбор заявок от субъектов РФ на проведение выборов в удаленном формате начнется в ближайшее время. По словам Памфиловой, ЦИК РФ остановит свой выбор на тех регионах, которые будут готовы в большей степени.

Единый день голосования назначен на 19 сентября. Однако председатель Центризбиркома допустила возможность того, что голосование пройдет в течение трех дней из-за эпидемиологической ситуации в России.