В РФ запретят перегрузку опасных грузов вне морских портов

Правительство РФ разработало законопроект, согласно которому за границами морских портов будет запрещено перегружать с судна на судно вредные и опасные вещества. К таким отнесены, например, нефтепродукты и ядохимикаты.

О новом законопроекте, который поручил правительству разработать президент РФ, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Перегрузка с судна на судно проводится лишь с целью удешевления логистических процедур. Однако в погоне за лишним рублем зачастую игнорируются элементарные требования экологической безопасности, в результате чего непомерному риску подвергается и без того хрупкая экосистема, уникальные морские биологические ресурсы», - цитирует вице-премьера «360».

За нарушение правил перегрузки вредных веществ будут установлены административные штрафы, а при выявленных фактах загрязнения окружающей среды будут приниматься более серьезные меры, вплоть до конфискации судов.

Соблюдение норм закона будет контролировать Росприроднадзор, а в особой экономической зоне - пограничная служба ФСБ.