В РФ запретят перегрузку опасных грузов вне морских портов
Правительство РФ разработало законопроект, согласно которому за границами морских портов будет запрещено перегружать с судна на судно вредные и опасные вещества. К таким отнесены, например, нефтепродукты и ядохимикаты.
О новом законопроекте, который поручил правительству разработать президент РФ, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Перегрузка с судна на судно проводится лишь с целью удешевления логистических процедур. Однако в погоне за лишним рублем зачастую игнорируются элементарные требования экологической безопасности, в результате чего непомерному риску подвергается и без того хрупкая экосистема, уникальные морские биологические ресурсы», - цитирует вице-премьера «360».
За нарушение правил перегрузки вредных веществ будут установлены административные штрафы, а при выявленных фактах загрязнения окружающей среды будут приниматься более серьезные меры, вплоть до конфискации судов.
Соблюдение норм закона будет контролировать Росприроднадзор, а в особой экономической зоне - пограничная служба ФСБ.