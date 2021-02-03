Фургалу предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Так, по версии следствия, экс-губернатор Хабаровского края виновен в покушении и убийстве двух и более человек, а также в незаконном приобретении и обороте оружия.

Все необходимые доказательства причастности экс-губернатора к вышеуказанным преступлениям были собраны следствием в ходе расследования. Отмечается, что убийства осуществлялись ради продвижения коммерческих интересов политика.

Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки. Сам экс-губернатор своей вины не признает.