В Кремле оценили публикацию The Lancet об эффективности вакцины «Спутник-V»

Публикация в международном журнале The Lancet о результатах исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подтвердила ее эффективность и надежность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины, кроме того, наверное, в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в РФ», - отметил официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что каждый день растет число государств, регистрирующих вакцину «Спутник V». В ближайшее время планируется наладить производство вакцины за рубежом. Это позволит удовлетворить потребности все большего количества стран в российской вакцине.

Напомним, ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую безопасность и эффективность.