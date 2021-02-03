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В Москве загорелось административное здание на Ленинградском проспекте

Лина Давыдова
12:59 03.02.2021
Из здания спасены пять человек.
В Москве загорелось административное здание на Ленинградском проспекте
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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В административном здании на Ленинградском проспекте на севере Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

В здании расположен Научно-исследовательский кинофотоинститут.

Информация о пожаре по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строение 4 поступила в 12.38. По предварительным данным, возгорание случилось на третьем этаже пятиэтажного здания. Из здания были спасены пять человек.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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