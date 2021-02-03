В Москве загорелось административное здание на Ленинградском проспекте
Из здания спасены пять человек.
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
В административном здании на Ленинградском проспекте на севере Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.
В здании расположен Научно-исследовательский кинофотоинститут.
Информация о пожаре по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строение 4 поступила в 12.38. По предварительным данным, возгорание случилось на третьем этаже пятиэтажного здания. Из здания были спасены пять человек.
Обстоятельства случившегося уточняются.