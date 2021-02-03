В стране и мире В Москве загорелось административное здание на Ленинградском проспекте Лина Давыдова Из здания спасены пять человек. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: В административном здании на Ленинградском проспекте на севере Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России. В здании расположен Научно-исследовательский кинофотоинститут. Информация о пожаре по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строение 4 поступила в 12.38. По предварительным данным, возгорание случилось на третьем этаже пятиэтажного здания. Из здания были спасены пять человек. Обстоятельства случившегося уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика