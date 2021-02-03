В России подтвердилось 16 474 новых случая COVID-19 за сутки

За истекшие сутки в России еще у 16 474 человек выявили коронавирусную инфекцию (накануне эта цифра составляла 16 643 человека). Общее число зарегистрированных на территории РФ случаев COVID-19 увеличилось до 3 901 204, сообщили в оперативном штабе по контролю за ситуацией.

Выздоровевших от инфекции коронавируса пациентов за последние 24 часа стало на 24 822 человека больше. Всего за все время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 365 367 человек.

От инфекции коронавируса за истекшие сутки в РФ умерли 526 человек. Общее число летальных исходов составляет 74 684 человека.