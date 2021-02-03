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Жителям итальянского города запретили болеть COVID-19

Светлана Иванова
12:43 03.02.2021
Соответствующее распоряжение сделала мэр коммуны из-за отсутствия врача общей практики.
Жителям итальянского города запретили болеть COVID-19
© Фото: Татьяна Волобуева, РИА Новости
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Жителям итальянской коммуны Онифери на Сардинии запрещено заражаться коронавирусом. Соответствующее распоряжение сделала мэр поселения Стефания Пирас, пишет газета Sardegna. По словам итальянского градоначальника, она пошла на введение данной меры после того, как в коммуне с населением в 959 человек не осталось врача общей практики, а поиски замены не увенчались успехом.

«Гражданам категорически запрещено болеть, требовать лечения и лекарств и заражаться вирусом СOVID-19», - говорится в указе.

Пирас направила копии постановления руководителям ряда высших инстанций, включая префекта города Нуоро, административного центра провинции, в управление здравоохранения по региону, а также асессору по вопросам здравоохранения в региональном правительстве Сардинии.

Мэр Онифери подчеркнула, что с проблемой отсутствия врача общей практики столкнулись и другие коммуны Сардинии, включая Саруле, Олзай, Нулэ и Бенетутти.

За последние сутки в Италии выявлено 7 925 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 13 975 человек, а 329 больных умерли.

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