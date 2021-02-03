В стране и мире Актрису Аглаю Тарасову отпустили из отдела полиции Алена Миронова Информация о задержании актрисы появилась в СМИ в ночь на 3 февраля. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Актрису Аглаю Тарасову отпустили из отдела полиции района Западное Дегунино в Москве. Об этом сообщил юрист Алексей Прянишников. «Сейчас Аглая на свободе. Ей в итоге составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение правил митинга, шествия или пикетирования"). По ней грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей», - передает ТАСС слова юриста. По его словам, полиция первоначально заявила, что в отношении Тарасовой составят протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения»). Отмечается, что по этой статье актрисе грозил бы арест до 15 суток. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика