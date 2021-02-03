Тело одного человека нашли на месте пожара на складе в Красноярске

Тело рабочего обнаружено на месте пожара на складе автозапчастей в Красноярске. Поиски еще троих пожарных продолжаются. Об этом журналистам сообщили в краевом главке СКР.

Сотрудники пожарно-спасательной службы отправились на поиски одного рабочего, через какое-то время связь с ними была потеряна. Позднее спасатели нашли тело человека. По предположительным данным, погибшим оказался сотрудник склада.