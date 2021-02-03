Несколько телеканалов прекратили вещание на Украине из-за санкций

Телевизионные каналы Zik, NewsOne и «112 Украина» со второго февраля перестали вести эфир на территории Украины. Посмотреть передачи данных каналов теперь можно будет лишь в Сети - на YouTube.

Соответствующие изменения произошли в связи с выходом указа лидера страны Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны в отношении каналов. В настоящее время на эфиры наложены санкции на пять лет. Об этом пишет ТАСС.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал оказывать Украине активную экономическую и военную помощь. Он также подчеркнул, что для американских властей большое значение имеет суверенитет и территориальная целостность украинского государства.