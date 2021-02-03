Число привитых от COVID-19 превысило количество заболевших

Количество привитого от COVID-19 населения в мире превысило число заболевших.

Так, уже привились не менее 105,1 миллиона человек, тогда как заразились с начала пандемии около 103,9 миллиона. Больше всего прививок от коронавируса сделали в США - 33,7 миллиона, Великобритании - 10,2 миллиона, Израиле - 5,05 миллиона.

Ранее президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова спрогнозировала сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире. Она отметила, что пандемию, возможно, удастся переломить к 2022 году. Такой прогноз возможен только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.