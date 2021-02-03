Байден отменил несколько указов Трампа в сфере миграционной политики

Глава США Джо Байден подписал три указа, которые отменяют распоряжения, данные его предшественником на посту президента страны Дональдом Трампом. Все документы относятся к сфере миграционной политики.

Как заявил новый американский лидер, политика его администрации заключается в уважении целостности семей, желающих въехать в Соединенные Штаты. Таким образом, Джо Байден решил воссоединить семьи нелегальных мигрантов с детьми, разлученные на границе США и Мексики.

«Моя администрация будет защищать единство семьи и следить за тем, чтобы дети, въезжающие в Соединенные Штаты, не были разлучены со своими семьями, за исключением крайних обстоятельств, когда разлучение явно необходимо для безопасности и благополучия ребенка или требуется по закону», - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Второй указ касается создания обширной региональной базы для устранения причин миграции и регулирования ее процессов в том числе для лиц, ищущих убежища в США. Третье распоряжение направлено на «восстановление веры в иммиграционную систему» США, чтобы иммигранты могли полностью и на всеобщих законных основаниях участвовать в гражданской жизни страны.