На Украине инициируют процедуру импичмента Зеленского после закрытия телеканалов

Фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Верховной раде объявила о том, что начинает процесс импичмента, который намерена вынести президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому», - цитирует ТАСС сопредседателя партии Вадима Рабиновича.

Такое решение лидеры факции Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович приняли в связи с введенными президентом Украины санкциями в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Каналы, которые поддерживают оппозицию, прекратили вещание в связи с лишением лицензий на пять лет.