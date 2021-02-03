Малышева объяснила высокую смертность мужчин от коронавируса

Доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила более высокую смертность от COVID-19 среди мужчин по сравнению с женщинами.

«У COVID не женское лицо! Коронавирус - это болезнь, которой тяжелее болеют и от которой чаще умирают мужчины», - написала телеведущая в Instagram.

По словам врача, все объясняется половыми хромосомами. Так, главная женская половая хромосома X обладает свойствами, помогающими в борьбе c СOVID-19. Также среди преимуществ можно выделить наличие в организме женщин специальных рецепторов, не позволяющих образовываться тромбам. У мужчин же, отмечает Малышева, имеется много факторов, которые способствуют формированию тромбов, которые являются главным механизмом развития коронавируса.

Ранее Малышева назвала продукты, способные помочь избежать осложнений при COVID-19. Среди них бразильский орех, сырые устрицы и печень трески, которые богаты витамином D, цинком и селеном.