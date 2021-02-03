В стране и мире Рогозин поздравил боевой расчет Минобороны с успешным запуском «Союз-2.1б» Светлана Головина Ракета-носитель с космическим аппаратом в интересах российских военных стартовала 2 февраля в 23.45 по московскому времени. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил боевой расчет Министерства обороны России с успешным стартом ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. «Старт самарского "Союза-2.1б" с военным спутником с космодрома состоялся. Все штатно. Мои поздравления боевому расчету Минобороны», - написал гендиректор госкорпорации на своей странице в Facebook. Ракета-носитель с космическим аппаратом (КА) в интересах российских военных стартовала 2 февраля в 23.45 по московскому времени. По информации Минобороны, КА принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика