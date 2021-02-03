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Эксперт сравнил американскую противоракетную систему с дуршлагом

Егор Левин
10:53 03.02.2021
По словам специалиста, навязчивая идея США об оборонительной противоракетной системе столкнулась с критикой практически сразу с момента ее появления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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У американской армии не хватает средств для обеспечения минимальной противоракетной обороны. Как заявил портал Avia.pro, к примеру, для перехвата МБР «Ярс» американцам может понадобиться не менее 50 противоракет, а для гиперзвуковых ракетных комплексов РФ - еще в четыре-пять раз больше. Доктор исторических наук и руководитель Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев подтвердил данное высказывание, объяснив, почему так происходит.

«Идея создания оборонительной противоракетной системы гуляет в США еще с 1980-х годов. Еще Рейган выдвигал ее в качестве стратегической оборонной инициативы. Потом они отказывались и снова возвращались. Все это стоит громадных денег», - сказал он в эфире программы «Между тем» на «Звезде».

По словам Рогулева, практически с самого начала Соединенные Штаты столкнулись с критикой, основной позицией которой было то, что система ПРО никогда не даст стране стопроцентной гарантии.

«Это все равно будет решето, все равно будет дуршлаг, он все равно не сможет защитить от всех российских баллистических ракет. Поэтому наши конечно предупреждали, что, если они (США. - Прим. ред.) будут продолжать строительство этой системы и приближать ее к границам России, она будет вынуждена разрабатывать новые системы вооружений, что она и сделала», - заявил историк.

Ранее Рогулев оценил перспективы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов Америки. По словам эксперта, начал Байден хорошо, выполнив данные перед выборами обещания, но ожидать от него сверхважных свершений и продолжения политики предшественника, скорее всего, не стоит.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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