На Украине изготовят всего один танк «Оплот» за весь год

Харьковский завод им. Малышева изготовит один танк «Оплот». Контракт подписали в январе с одним из спецэкспортеров концерна «Укроборонпром».

В соответствии с соглашением предусматривается изготовление только одного образца танка в короткие сроки - он должен быть готов к параду 24 августа, после чего его будут использовать на различных международных выставках.

Отмечается, что этот танк не будет иметь ничего общего с реальным серийным образцом. Под вопросом также остается и цена контракта. Более того, реальный срок изготовления одного танка займет не менее восьми месяцев. Так, изготовить полноценный танк с нуля к параду в честь Дня независимости Украины не представляется возможным. Об этом пишет Defense Express.